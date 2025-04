Com um aporte de R$ 1,5 milhão através da Goinfra, Formosa inicia o recapeamento do asfalto de Formosa.

O programa Goiás em Movimento é implementado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e visa realizar serviços de conservação de pavimentação, drenagem e sinalização horizontal nas vias urbanas de acordo com as seleções feitas pela prefeitura dos municípios goianos.



As intervenções, que não requerem contrapartida das administrações locais, têm um alto padrão de qualidade e utilizam novas camadas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) ou microrrevestimento.

Na tarde de quarta-feira (2), a prefeita Simone Ribeiro se reuniu com o presidente da Goinfra, Pedro Sales, para anunciar o programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios, que irá revitalizar 41 mil metros quadrados de pavimentação urbana na cidade.O projeto prevê um investimento total que pode chegar a R$ 6,5 milhões, sendo R$ 1,5 milhão imediatamente disponibilizado. As máquinas e trabalhadores da Goinfra já estão na cidade para começar os serviços. Outros R$ 5 milhões estão em processo de licitação e devem ser alocados.Nesta quarta-feira, a prefeita Simone Ribeiro e Pedro Sales lançaram o programa Goiás em Movimento.Os primeiros trechos a serem atendidos, conforme o cronograma estabelecido, incluem: Av. Posto Agropecuário (Setor Ferroviário), Rua Marechal Cândido Rondon (Jardim Califórnia), Av. Circular (Formosinha), Rua Honório Lobo (Centro) e Rua Santa Luzia (Centro)."Vivemos um novo começo e nele precisamos da mão forte do governador Ronaldo Caiado. A união faz a força, estamos mostrando isso para Goiás. Seremos conhecidos como município que tem obras, que enfrenta e resolve os problemas", discursou a prefeita.