Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos, precisam de autorização);

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Apresentar documento com foto emitido por órgão oficial.





Empresas ou instituições também têm a opção de requisitar a unidade móvel do Hemocentro para promover coletas de sangue e para o registro de doadores de medula óssea. Para marcar essa ação, é necessário ter a confirmação de 120 pessoas interessadas e enviar um pedido por e-mail para hemocentro.captacao@idtech.org.br ou entrar em contato pelo telefone (62) 3231-7925.

A Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos – Rede Hemo, uma entidade do Governo de Goiás, está urgentemente solicitando doações de sangue. A diminuição nas doações está afetando os níveis de estoque, especialmente para os tipos sanguíneos negativos A-, B-, O-, AB- e AB+.A falta de doações tem um impacto significativo nas 223 unidades de saúde que são atendidas pela rede em todo o estado. O chamado visa assegurar a manutenção dos suprimentos de sangue para garantir o atendimento contínuo aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).Ana Cristina Novais, a diretora técnica da Rede Hemo, menciona que os tipos de sangue com fatores negativos são os mais necessários em situações de emergência. Embora o estoque do Hemocentro esteja em um estado seguro, temos uma falta de 18%. Por isso, pedimos ajuda da população, especialmente daqueles que não realizaram doações nos últimos três meses ou que ainda não são doadores, para que se unam a esta causa. É um ato simples e rápido, capaz de salvar até quatro vidas. O processo entre a triagem e a coleta leva menos de uma hora.As exigências básicas para a doação de sangue são:A Rede Hemo oferece a possibilidade de agendar doações antecipadamente através do site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457.