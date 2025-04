Caso não tenha em contrato a construção de barragem ou fórmulas que aumentem a capacidade de captação de água no município e o sistema de abastecimento de água dos distritos afastados, pois são custos maiores, não se tem como cobrar da empresa.

Pelo regime de repartição de competência desenhado pela Constituição Federal os municípios são responsáveis pela produção, coleta, tratamento e distribuição de água potável. Em alguns lugares do país a municipalização da água é realidade. Em Goiás, os municípios de Caldas Novas e Catalão administraram diretamente por meio da Prefeitura. Na outra parte do Estado, por meio de concessão, uma empresa administra. Nesse caso, depende da negociação de termos e prazo.Boa parte do país ao leiloar a concessão de água e esgoto cria sistema de distribuição de riscos. Também há obrigatoriedade de quem ganha o bônus, onde fica mais barata a distribuição, assumir o ônus, onde o custo da distribuição é mais elevado. A tarifa ao usuário final levaria em conta toda essa operação.O prazo da concessão quando se encerra, como é o caso de Formosa (GO), a empresa que busca renovar a concessão oferece um novo acordo. Em Formosa, a negociação caminha desde 2024, após o acordo, a empresa que vencer vai prestar o serviço pelas próximas décadas e os futuros prefeitos não tem o mesmo poder de negociação que acontece na renovação.Na concessão a empresa pode pagar um valor pela outorga do serviço para o erário municipal e fazer investimentos.Importante o preço da tarifa, valor pago pelos usuários para sustentabilidade financeira, e a forma de aumento durante as próximas décadas.