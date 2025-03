Para emitir o boleto de pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (Dare), o contribuinte pode acessar o site da Economia (www.goias.gov.br/economia) no ícone Parcela, ou diretamente por meio do link https://sistemas.sefaz.go.gov.br/snc/publico/consulta-parcelamento/form. Também é possível emitir o boleto por meio do aplicativo EON – Economia Online.



Os débitos de Goiás referentes ao ICMS, IPVA e ITCD, que foram negociados para o mês de março, têm o prazo de vencimento na terça-feira, dia 25 de março. O número total de parcelas é de 50,6 mil, totalizando R$ 90 milhões, que corresponde a 38,9 mil contribuintes com pendências no Estado de Goiás.Aqueles que não pagarem a dívida negociada dentro do prazo estipulado terão seu acordo cancelado de forma automática.A dívida acumulada pela pasta possui 819 mil prestações não quitadas, totalizando R$ 4 bilhões em encargos que estão pendentes nos cofres da Receita Estadual, conforme os dados da Secretaria da Economia de Goiás, que foram divulgados pela Superintendência de Recuperação de Crédito (SRC).Amanda Alves, auditora fiscal e gerente de Processo e Cobrança da SRC, orienta os contribuintes a estarem atentos quanto ao prazo de pagamento das dívidas fiscais negociadas.Negocie JáAtravés do programa de regularização fiscal denominado “Negocie Já”, 12 mil contribuintes participam, com um total de 15 mil parcelamentos ativos de ICMS, IPVA e ITCD.Os acordos realizados somam R$ 2,9 bilhões que devem ser devolvidos aos cofres da Fazenda Pública Estadual.