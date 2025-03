O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) começará, na próxima segunda-feira (24), às 7h, um bloqueio temporário na entrada da Quadra 18 de Sobradinho. Tal ação é necessária para a continuação da construção da terceira faixa da BR-020, que abrange o trecho entre o Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci e a interseção com a DF-230. Este bloqueio está programado para permanecer até o dia 31 de março, às 7h.Os motoristas que desejarem acessar a QR 18 deverão dirigir-se até a proximidade do Supermercado Comper, conforme indicado na imagem abaixo.A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) informa que, em razão das obras na rodovia, haverá mudanças nas rotas dos ônibus das linhas 505.5 e 063.1, que transitam pela Quadra 18 até o viaduto que leva a Sobradinho. As outras linhas que partem da Quadra 18 permanecerão inalteradas, pois seus trajetos vão em direção a Sobradinho, sem passar pela BR-020.O que já foi realizadoEm direção a Planaltina-Sobradinho, cerca de 100 trabalhadores já finalizaram quatro dos 5,7 quilômetros planejados. No sentido oposto, a equipe está atualmente trabalhando na terraplenagem, nas proximidades da DF-230.