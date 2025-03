O Cehidra Cerrado, situado na Universidade Estadual de Goiás (UEG), recebeu R$ 15 milhões para criar tecnologias que assegurem a gestão sustentável da água. O centro se dedica à monitorização da qualidade da água, recuperação de ecossistemas danificados e adaptação das cidades às alterações climáticas.



Com centros operacionais em São Miguel do Araguaia, Porangatu, Iporá e Quirinópolis, o Cehidra possui um sistema inovador de mesocosmos, que possibilita simular ecossistemas naturais em condições controladas.



“É crucial monitorar nossos recursos hídricos para proporcionar segurança hídrica às gerações futuras”, salienta o pró-reitor Cláudio Stacheira.



Rede de pesquisa

Pesquisadores realizam atividades de campo e laboratório: projetos contribuem para a conservação dos ecossistemas aquáticos de Goiás (Foto: Fapeg)



A Rede HidroCerrado, apoiada pela Fapeg e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), investe R$ 3,7 milhões na formação de uma rede de pesquisa interdisciplinar focada na monitorização da qualidade da água e na redução da poluição nas bacias do Meia Ponte e Araguaia-Tocantins.



Pesquisas já identificaram contaminação em várias seções dos rios, ressaltando a necessidade de estratégias efetivas de recuperação.





A pesquisa colaborativa dessas iniciativas revelou um agravamento da crise de água no Cerrado. Dos 21 locais analisados no Araguaia, 18 mostraram uma queda significativa na vazão, sendo os meses de agosto, setembro e outubro os mais críticos.



A qualidade da água também se deteriora na parte sul do rio, especialmente entre Aruanã e Luís Alves do Araguaia, enquanto no norte, na Ilha do Bananal, a situação apresenta melhorias. Essas informações ressaltam a necessidade do planejamento ambiental e a elaboração de políticas públicas fundamentadas em evidências científicas.



Desenvolvimento

O presidente da Fapeg, Marcos Arriel, menciona que o investimento na segurança hídrica vai além da conservação ambiental, sendo um elemento crucial para o desenvolvimento sustentável de Goiás.



Governo aloca R$ 34 milhões para iniciativas de preservação de ecossistemas aquáticos no CerradoO professor Ludgero Vieira lidera uma pesquisa no Araguaia. Se a Fapeg não tivesse uma abordagem estratégica, não disporíamos da organização necessária para enfrentar os desafios de forma abrangente.O Araguaia Vivo 2030, que conta com um investimento de R$ 16 milhões, junta mais de 200 pesquisadores e realiza a monitorização da bacia do Araguaia, um dos mais extensos corredores ecológicos do planeta.O projeto mostrou uma queda significativa na quantidade de água do rio entre 1980 e 2020 e encontrou níveis preocupantes de mercúrio em 78 amostras de peixes, incluindo piranhas e mandubés, com concentrações que superam os limites de segurança estipulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).“Sem a perspectiva estratégica da Fapeg, não teríamos uma estrutura organizada para lidar com esses desafios de modo integrado”, enfatiza o vice-coordenador do programa, professor Ludgero Cardoso Galli Vieira.Projeto detectou níveis preocupantes de mercúrio em 78 amostras de peixes.Cehidra CerradoIniciativa desenvolve soluções tecnológicas para assegurar a gestão sustentável dos recursos hídricos