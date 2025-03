.

A Secretaria da Cultura (Secult) inicia, nesta segunda-feira (24/03), as inscrições para quatro editais do Fundo de Arte e Cultura (FAC), com um total de R$ 6,7 milhões provenientes do Tesouro Estadual. Os interessados terão até 25 de abril de 2025 para registrar seus projetos na Plataforma Baru de Editais A titular da Cultura, Yara Nunes, afirma que a cultura de Goiás receberá uma nova injeção de ânimo com a abertura das inscrições para o FAC 2025.“Esse investimento inicial de R$ 6,7 milhões reafirma a dedicação do Governo de Goiás aos artistas, produtores e trabalhadores culturais, promovendo a preservação de nossas tradições e estimulando a produção cultural no estado. Encorajamos todos a participar, inscrevendo seus projetos e contribuindo para esse movimento de valorização da arte e cultura em Goiás”, declara.Serão apoiados mais de 40 iniciativas culturais de artistas, produtores e agentes culturais de Goiás. Os editais incluem recursos de R$ 3,4 milhões para a promoção de eventos; R$ 2 milhões para festividades tradicionais; R$ 1 milhão para a formação de bandas, fanfarras e corais; e o Prêmio Bariani Ortêncio, que destinam R$ 300 mil à publicação de obras literárias ou livros impressos.Os editais podem ser consultados no portal da Secult Goiás. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo e-mail gpfac.cultura@goias.gov.br ou pelo telefone (62) 3201-4622.Apoio à Cultura em GoiásO FAC é um dos principais meios de fomento à produção cultural no estado, disponibilizando recursos para artistas, grupos, coletivos, produtores e prefeituras para a execução de projetos em várias linguagens artísticas. As propostas são avaliadas pelo Conselho Estadual de Cultura, garantindo que haja transparência e igualdade no acesso aos fundos públicos. O intuito deste processo é incentivar a cultura goiana.