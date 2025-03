A tradicional Feira da Goiaba, localizada em Brazlândia, já tem suas datas definidas. Nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de abril, ao longo da BR-080, agricultores que cultivam uma das frutas mais populares do Distrito Federal se reunirão para compartilhar receitas temáticas com o público. MesmA tradicional Feira da Goiaba, localizada em Brazlândia, já tem suas datas definidas. Nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de abril, ao longo da BR-080, agricultores que cultivam uma das frutas mais populares do Distrito Federal se reunirão para compartilhar receitas temáticas com o público. Mesmo antes do início oficial do evento, os produtores já começaram a se organizar para as comemorações.Com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), na última sexta-feira (21), os agricultores participaram de duas oficinas focadas no controle de pragas, parte da programação técnica da feira. Aproximadamente 50 produtores da área se reuniram no Incra 6, em Brazlândia, para aprender práticas sustentáveis que aumentam a produtividade das plantações.A Oficina de Produção de Caldas Alternativas ensinou como criar e aplicar caldas bordalesa e sulfocálcica, que ajudam no controle de pragas e doenças sem o uso de químicos sintéticos. Além disso, a Oficina de Regulagem de Pulverizadores Adaptados enfatizou a maneira correta de usar os equipamentos e a importância do uso de proteção pessoal ao aplicar os insumos.Crescimento na AgriculturaEm 2024, o DF contabilizou 434 hectares destinados ao cultivo de goiaba, com uma produção prevista de 7.060 toneladas. Esta atividade envolve 176 agricultores registrados, dos quais 96% estão localizados em Brazlândia.A fruticultura na região tem experimentado um crescimento, como destaca o agricultor Fernando Masahiro Yokoyama, de 60 anos. “Cultivávamos beterraba e cenoura, mas a produtividade diminuiu com o passar do tempo. Decidimos investir na goiaba porque as vendas são boas. Quando chega a época da feira, os preços aumentam, e isso nos anima”, afirma.o antes do início oficial do evento, os produtores já começaram a se organizar para as comemorações.Com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), na última sexta-feira (21), os agricultores participaram de duas oficinas focadas no controle de pragas, parte da programação técnica da feira. Aproximadamente 50 produtores da área se reuniram no Incra 6, em Brazlândia, para aprender práticas sustentáveis que aumentam a produtividade das plantações.A Oficina de Produção de Caldas Alternativas ensinou como criar e aplicar caldas bordalesa e sulfocálcica, que ajudam no controle de pragas e doenças sem o uso de químicos sintéticos. Além disso, a Oficina de Regulagem de Pulverizadores Adaptados enfatizou a maneira correta de usar os equipamentos e a importância do uso de proteção pessoal ao aplicar os insumos.Crescimento na AgriculturaEm 2024, o DF contabilizou 434 hectares destinados ao cultivo de goiaba, com uma produção prevista de 7.060 toneladas. Esta atividade envolve 176 agricultores registrados, dos quais 96% estão localizados em Brazlândia.A fruticultura na região tem experimentado um crescimento, como destaca o agricultor Fernando Masahiro Yokoyama, de 60 anos. “Cultivávamos beterraba e cenoura, mas a produtividade diminuiu com o passar do tempo. Decidimos investir na goiaba porque as vendas são boas. Quando chega a época da feira, os preços aumentam, e isso nos anima”, afirma.