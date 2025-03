Texto (com adaptações) da Prefeitura de Formosa





Sobre o precatório da Prefeitura, R$ 100 milhões de reais em dívida foi contraída há décadas atrás com a desapropriação de uma área, com recursos do processo o encerramento do litígio aconteceu no final de 2024 quando não pode ter mais recursos e não tem responsabilidade com o prefeito anterior.

A prefeita Simone Ribeiro, na manhã desta segunda-feira (17), em live pelas redes sociais, se reuniu com a presença da imprensa local. Ela criticou o sucateamento das finanças deixado pelos antecessores.Segundo Simone, o rombo passa de R$ 278 milhões, colocando Formosa como a cidade mais endividada, proporcionalmente, de Goiás. Ao lado de sua equipe de governo, Simone detalhou a situação encontrada na prefeitura. Foram consideradas as dívidas consolidadas, fundadas e não empenhadas pela antiga gestão, além de financiamentos e precatórios.Simone Ribeiro dividiu sua explanação em duas partes: no primeiro momento apresentou os números do déficit financeiro deixado, na segunda parte, ela anunciou que vai fazer diferente em Formosa: está buscando parcerias, recursos e montando uma estratégia para honrar os débitos e, principalmente, entregar obras e benefícios à população.Foi anunciado pela prefeita um cronograma emergencial de ações, com execução já nos próximos dias, para reforma de governo, recuperação do asfalto urbano, limpeza das ruas, aquisição de medicamentos e mutirão nos bairros.