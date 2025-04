Com o tema “O melhor tempo é agora”, uma programação gratuita reúne artistas renomados, atrações culturais, uma área para crianças, roda-gigante e transporte público gratuito para garantir o acesso a toda a população.A celebração oficial dos 65 anos de Brasília já foi anunciada. Sob o lema “O melhor tempo é agora”, a festividade acontecerá na região central da capital e terá uma duração de três dias, de 19 a 21 de abril. A Esplanada dos Ministérios será o local principal do evento, apresentando artistas de diferentes gêneros musicais, incluindo axé, forró, gospel, frevo, pagode, piseiro e sertanejo. As performances serão realizadas em um grande palco que foi criado especialmente para a ocasião, contando com telões, passarela e uma estrutura completa que oferece camarotes, área para crianças, espaço pet, roda-gigante, tirolesa e praça de alimentação. Para facilitar o transporte da população, o programa Vai de Graça disponibilizará transporte público gratuito ao longo de toda a festa, com gratuidade estendida de quinta-feira (17) até segunda-feira (21), que marca o aniversário da cidade.A programação musical começará no sábado (19), com Wesley Safadão e Léo Santana como os principais destaques. No domingo (20), o palco será liderado por Fagner e Mari Fernandez. Por fim, na segunda-feira (21), feriado em razão do aniversário de Brasília, as atrações incluem o cantor gospel Eli Soares, a banda brasiliense Menos É Mais e a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, que aproveitará a oportunidade para gravar um novo material audiovisual.Durante a realização de mais uma edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão, que ocorreu no Gama, a governadora interina, Celina Leão, enfatizou a programação especial para comemorar o aniversário de Brasília. Celina expressou sua confiança no êxito do evento.Sábado, 19 de abril14h – Abertura oficial: Solenidade institucional com celebração gospel15h – Inauguração da exposição fotográfica Brasília Ontem e Hoje15h30 – Show: Eli Soares (gospel, artista nacional)16h40 – DJ Léo S.A (artista local)17h – Dih Ribeiro (artista local)18h – Eduardo & Mônica (artista local)19h – TJ Fernandes (Teatro Nacional)19h – Willian & Marlon (artista local)21h – Os Melhores do Mundo (Teatro Nacional)21h – Show nacional: Wesley Safadão23h – Show nacional: Léo Santana2h – Encerramento do diaDomingo, 20 de abril14h – Abertura14h – Teatro infantil e atividades recreativas15h – Heverton & Heverson (artista local)16h40 – Enzo & Rafael (artista local)18h30 – Rock Beats (artista local)19h50 – Miguel Santos (artista local)20h20 – Show nacional: Fagner22h – Show nacional: O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo)23h50 – Show de luzes com drones0h – Show nacional: Mari Fernandez (Contrato do Ministério do Turismo)2h – Encerramento do diaSegunda, 21 de abril14h – Abertura14h – Teatro infantil e atividades recreativas14h30 – Exibição de vídeos: A História de Brasília15h – Doze Por Oito (artista local)16h50 – Doze Por Oito (segunda apresentação)18h – Adriana Samartini (artista local)19h – Apresentação nacional: Menos é Mais21h – Apresentação nacional: Grupo BenzaDeus22h – Show de abertura: Bruno César & Rodrigo (Acordo do Ministério do Turismo)23h30 – Apresentação nacional: Zé Neto & Cristiano (Acordo do Ministério do Turismo)0h – Exibição de fogos de artifício e finalização oficial das festividades1h30 – Conclusão do show e do evento.