No último sábado (26), ocorreu a quarta edição do programa Prefeitura de Canto a Canto no Distrito Bezerra, reafirmando o compromisso da administração municipal de proporcionar serviços públicos de excelência em todas as áreas. Este projeto surgiu da necessidade de oferecer serviços essenciais aos cidadãos, assegurando que aqueles que, por um longo período, enfrentaram dificuldades de acesso possam agora aproveitar atendimentos nas áreas de saúde, educação e assistência social, além de receber informações vitais para sua inclusão na sociedade.Com a colaboração de mais de 100 profissionais, tanto de forma direta quanto indireta, o evento alcançou mais de 750 atendimentos em diferentes setores. Esta iniciativa reforça a presença da gestão nas comunidades, visando atender rapidamente e de maneira eficiente as necessidades da população, além de promover um avanço significativo em direção a uma cidade mais equitativa e apta a prosperar.Um cronograma já está em andamento para levar essa iniciativa a outras áreas da cidade, e a próxima edição do Programa Prefeitura de Canto a Canto ocorrerá no Setor Vila Verde. Nesta nova fase, além de disponibilizar serviços essenciais, também serão realizadas ações de infraestrutura, como limpeza, reparo de buracos e outras melhorias, garantindo que as vias e espaços públicos acompanhem o desenvolvimento e ofereçam uma melhor qualidade de vida aos cidadãos.