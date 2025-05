O programa RenovaDF já treinou 727 indivíduos em situação de rua. Esta iniciativa possui um percentual reservado de vagas especificamente para essa comunidade. Os dados do 2º Censo Distrital da População em Situação de Rua, divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) nesta semana, evidenciam a eficácia das políticas implementadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para esse grupo.O RenovaDF se destaca como uma das políticas mais eficazes do GDF, oferecendo formação na área da construção civil para pessoas que se encontram em vulnerabilidade. Enquanto participam das aulas, os alunos têm a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos, realizando reformas em equipamentos públicos. Além disso, ao longo do curso, é concedida uma bolsa que auxilia nas despesas.Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), essa iniciativa disponibiliza 10% das vagas para aqueles em situação de rua. Desde sua implementação em 2021, já formou 727 estudantes nessa situação. Nos últimos 12 meses, de junho de 2024 a maio deste ano, 504 concluíram o curso, com 48 deles conseguindo se inserir no mercado de trabalho posteriormente.O Censo Distrital também revelou que 63% das pessoas em situação de rua no DF nasceram em outros estados. Dentre elas, 42,9% se mudaram para a capital em busca de emprego.Política DistritalOutra medida do GDF voltada para indivíduos em situação de rua foi a nomeação de 15 pessoas para cargos públicos dentro da administração. Essa ação, estabelecida em setembro do ano passado por meio do Decreto 46.250/2024, alocou os nomeados de forma equitativa em três secretarias: Justiça e Cidadania, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.Além disso, o DF se tornou pioneiro entre as unidades federativas ao apresentar um plano de políticas públicas após a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, no ano passado, das ações de abordagem à população em situação de rua. O GDF iniciou as ações de acolhimento após uma fase de testes realizada em maio de 2024, durante a qual foram feitas visitas na Asa Sul e em Taguatinga, oferecendo assistência social e serviços públicos a cerca de 50 pessoas.No dia 27 de maio de 2024, o GDF formalizou o Plano de Ação para a Implementação da Política Distrital para a População em Situação de Rua. Desde então, são realizadas atividades semanais em diversos locais do Distrito Federal, abrangendo regiões como Plano Piloto, Vila Planalto, Taguatinga Norte e Sul, Ceilândia, Águas Claras e Arniqueira.