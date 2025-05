A Goinfra realizará uma audiência pública focada no monitoramento eletrônico. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes agendou esse evento para a próxima terça-feira, dia 6 de maio, às 9h30, com o objetivo de discutir a seleção de uma empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento de velocidade.O aviso de licitação necessário para a escolha das empresas pertinentes será divulgado em breve. Estima-se que o investimento total alcance R$ 361 milhões, distribuídos em cinco lotes.Em relação ao monitoramento eletrônico, as empresas contratadas serão encarregadas de fornecer, instalar, operar e manter os equipamentos, que proporcionarão maior segurança para motoristas, condutores e pedestres. Além disso, essas empresas terão a função de transmitir as informações ao Centro de Controle, Operação e Fiscalização (CCOF).A reunião ocorrerá de forma online e será transmitida pelo canal da Goinfra no YouTube. Aqueles que desejam participar podem acessar o link da audiência pública através do Microsoft Teams, que estará disponível no site da Goinfra na seção do Portal de Licitações – edital 036/2025.