Em um período de três dias, a operação coletou grãos, tabaco e outros itens.Os Auditores Fiscais da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) realizaram, entre quarta-feira (30) e sexta-feira (2), uma nova ação intensiva de fiscalização tributária. Foram apreendidas 165 toneladas de grãos (soja e trigo), 2,6 toneladas de tabaco, além de envios de peças automotivas, confecções e produtos eletrônicos. A estimativa é de que o valor total dos produtos apreendidos ultrapasse R$ 542 mil, tratando-se de notas fiscais falsas.Veja abaixo os pontos onde a Receita Federal fez as apreensões nos últimos dias.- BR-060 (Da madrugada de 30/4 a 1º/5): uma carreta Bitrem foi parada trazendo 50 toneladas de soja sem a documentação fiscal. Em seguida, outra carreta Bitrem foi abordada transportando 50 toneladas adicionais de soja, também com nota fiscal falsa. Essas ações totalizaram um valor de aproximadamente R$ 200 mil em mercadorias, gerando um Crédito Tributário (imposto e multas) de cerca de R$ 84 mil.- BR-060 (Madrugada de 2/5): uma carreta Bitrem foi interceptada com 65 toneladas de trigo. O veículo apresentava notas fiscais falsas relacionadas à carga, resultando em uma base de cálculo de R$ 162 mil e um crédito tributário de R$ 70 mil.- BR-060 (2/5): um caminhão foi parado com 2,6 toneladas de tabaco. A carga não possuía documentação fiscal. O resultado foi uma base de cálculo de R$ 60 mil e um crédito tributário de R$ 40 mil.- Fiscalização em transportadoras: foram identificadas irregularidades em diversas mercadorias — incluindo peças automotivas, confecções e outros — com uma base de cálculo aproximada de R$ 120 mil e um crédito tributário estimado em R$ 52 mil.*Com informações da Seec-DF