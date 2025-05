Feira apresenta mais de 60 ilustradores no Espaço Cultural Renato Russo com uma programação sem custos.Um simples rabisco se transforma na essência das criações de mais de 60 ilustradores, tanto novatos quanto experientes, do Distrito Federal e de outras partes, que estão envolvidos na 12ª edição da Feira Rabiscão, programada para este sábado (3) no Espaço Cultural Renato Russo. O evento se estenderá até domingo (4), com funcionamento das 11h às 19h. Durante a feira, estão à venda impressões, camisetas, adesivos, bottons e diversos produtos criativos.Com entrada gratuita e aberta a todos, esta iniciativa visa promover a arte gráfica original e estabelece um ambiente para a comercialização direta. A artista Yasmin Hassegawa, que participa desde os primórdios do evento, apresenta suas ilustrações em quadros, ecobags, ímãs, bottons e adesivos, e destaca a relevância do evento: “Fico sempre muito feliz em estar no Rabiscão, pois é uma rede de ilustradores, artistas e quadrinistas que podem expor seus trabalhos ao público e receber o reconhecimento que merecem.”Nesta edição, a programação abrange a tradicional mesa coletiva de desenho voltada ao público, uma dinâmica com o ilustrador Diego Moscardini e a atividade interativa Stamp Rall – onde os participantes usam caderninhos especiais para preencher suas páginas com adesivos e carimbos de diversos artistas. Além disso, há um espaço dedicado à gastronomia.Ilustração colaborativaO Rabiscão surgiu como um movimento espontâneo de ilustradores que desejavam evitar o isolamento dos estúdios e celebrar o processo criativo em encontros ao vivo. Desde então, o projeto se firmou como uma referência na cena da ilustração independente e colaborativa, participando da programação de vários espaços culturais no DF.