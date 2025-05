Governo do Distrito Federal inicia a campanha Cartão Vermelho para o Racismo, no Estádio Nacional Mané Garrincha.Esta é uma ação promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF em colaboração com a CBF, que enfatiza o que deveria ser claro: o racismo é um crime e não deve ser aceito em qualquer lugar, especialmente no contexto esportivo.O secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha destacou "Apoio e defendo ações que promovem o respeito, a igualdade e os direitos humanos. No nosso time, o racismo está fora de campo", disse.