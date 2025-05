Repercute na cidade as imagem de um criança deitada no banco da UPA. A população relata precariedade no atendimento pediátrico.Na noite desta segunda-feira (5/5/25), uma cena tocante e indignante foi registrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formosa, em Goiás. Uma criança foi vista deitada em um banco do lado de fora da unidade, envolta em cobertores para se aquecer, enquanto esperava por atendimento desde as 16h. Os moradores que testemunharam a situação se mostraram indignados. Conforme relatos, a criança foi atendida somente por volta das 21h.Este incidente ressalta a precariedade do serviço de atendimento infantil na UPA, especialmente durante os turnos noturnos. De acordo com depoimentos de familiares e testemunhas, há escassez de materiais essenciais, falta de acolhimento adequado e quase nenhuma informação é fornecida aos acompanhantes sobre o tempo de espera ou a gravidade das situações.Quando questionada pelos familiares, a equipe médica e de enfermagem declarou que a responsabilidade pela situação não recai sobre os profissionais que estão na linha de frente, mas sim sobre a gestão municipal. “Não temos estrutura, não temos suporte. Estamos fazendo o que é possível com o que temos”, teria afirmado uma enfermeira.Os habitantes da cidade exigem que a prefeita atual se posicione e que soluções imediatas sejam apresentadas para assegurar um atendimento digno às crianças que buscam ajuda na UPA. A imagem da criança aguardando atendimento do lado de fora da unidade, enfrentando o frio da noite, já circula nas redes sociais e gerou indignação entre os formosenses.Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura de Formosa ainda não havia se pronunciado sobre o ocorrido.Com informações da Rádio Lance FM da repórter Aline Tavares.