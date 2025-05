O paciente então apresenta essa solicitação à regulação municipal, que direciona o caso ao HEF, de acordo com a especialidade necessária. Uma vez no hospital, o paciente passa por consultas, retornos e exames ambulatoriais. Se considerado apto, a cirurgia é autorizada.





Atendimento humanizado e canais de suporte

Ao longo de todas as fases do processo, o hospital disponibiliza suporte através da Central de Agendamentos, que está à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer orientações aos pacientes. Este serviço funciona presencialmente de segunda a quinta-feira, das 7 às 18 horas, e às sextas, das 7 às 17 horas.



O atendimento também está disponível por telefone, através dos números (61) 3770-0171, (61) 3770-0170, ou via WhatsApp pelo (62) 3121-5418.

O Hospital Estadual de Formosa-GO (HEF), uma unidade do Governo de Goiás, contabilizou 985 cirurgias realizadas entre fevereiro e abril deste ano, reafirmando sua importância na prestação de serviços de saúde na região do Entorno do DF.Com uma infraestrutura preparada para atender tanto cirurgias programadas quanto emergenciais, a unidade abrange várias especialidades, incluindo cirurgia geral, vascular, ginecológica e ortopédica.Desse total, 374 cirurgias foram programadas, ou seja, agendadas antecipadamente, enquanto 551 foram de urgência e emergência. A média mensal é superior a 120 procedimentos eletivos e 200 cirurgias emergenciais.Cirurgias eletivasEntre os principais procedimentos eletivos realizados na instituição estão:tratamento cirúrgico de varizes (bilateral),laqueadura de trompas,histerectomia total (remoção do útero),cirurgia de correção de hérnia.Para a diretora da unidade, Bruna Mundim, os resultados obtidos reforçam o comprometimento da instituição com a qualidade do atendimento oferecido à comunidade.Como se dá o acesso à cirurgia eletiva?O encaminhamento para uma cirurgia eletiva inicia-se na Unidade Básica de Saúde (UBS). Após a consulta inicial, o médico solicita uma avaliação por um especialista.