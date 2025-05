O documento estabelece metas, estrutura, metodologia e fases preparatórias do evento, que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto.A Portaria n° 59, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), oficializou a regulamentação que determinará como será conduzida a 6ª Conferência Distrital das Cidades (CDC). Este documento apresenta informações essenciais sobre o evento, incluindo os objetivos, temas, estrutura organizacional, a metodologia das etapas de preparação e o processo de eleição de 33 representantes dos setores da sociedade civil e do poder público que irão representar o Distrito Federal na 6ª Conferência Nacional das Cidades, agendada para o mês de outubro.A portaria contendo o regimento completo foi divulgada na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na última quarta-feira (30/4). De acordo com o documento, a 6ª CDC será promovida pela Seduh e acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto, em um local a ser determinado.Para isso, a 6ª CDC será antecedida por quatro etapas preparatórias, que ocorrerão conforme um cronograma e em locais a serem estabelecidos pela comissão organizadora, composta por gestores públicos, organizações da sociedade civil e administradores do Executivo e Legislativo. Essas etapas consistirão em painéis, grupos de discussão e plenárias, que incluirão a votação de propostas prioritárias e a escolha de delegados e delegadas para participarem da 6ª CDC.TemaO tema central da conferência será “Função Social da Cidade e da Propriedade”, um princípio que busca regular o direito de propriedade de modo que o interesse coletivo supere o interesse individual. O lema adotado será “Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas”, enfatizando a importância de promover maior justiça social e uma participação democrática mais efetiva.Baseando-se neste tema e lema, os debates da 6ª CDC serão organizados em torno de três eixos: articulação entre os principais setores urbanos e as políticas públicas; gestão estratégica e financiamento; e grandes questões transversais. O objetivo é propor políticas e soluções sustentáveis para os desafios urbanos enfrentados pela sociedade.Mais detalhes podem ser obtidos no site da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Para informações adicionais sobre a Conferência Distrital das Cidades, siga o site e as redes sociais da Seduh.*Com informações da Seduh-DF