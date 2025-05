Formosa será beneficiada com mais de R$ 3,4 milhões em emendas federais; a deputada Lêda Borges apresenta os recursos ao lado da prefeita Simone RibeiroNesta terça-feira, dia 6 de maio, a prefeita de Formosa, Simone Ribeiro, recebeu a visita da deputada federal Lêda Borges em seu gabinete, onde foi feito o anúncio das emendas parlamentares que totalizam mais de R$ 3,4 milhões para o município.Esses recursos abrangerão áreas como saúde, cultura e educação. Entre as iniciativas confirmadas está o retorno da tradicional Festa da Moagem, evento que não ocorre há mais de dez anos. Essa celebração, memorável para a comunidade local, deverá ser ressuscitada no calendário com o apoio da deputada.Foi também anunciada a aquisição de um novo ônibus escolar, que se juntará à frota municipal, além de fundos destinados ao fortalecimento da infraestrutura de serviços de saúde e ao fomento de projetos culturais.Durante o encontro, Lêda Borges enfatizou a relevância da colaboração institucional. “Formosa desempenha um papel significativo na região e merece atenção. É satisfatório poder ajudar no progresso da cidade através de recursos federais,” declarou a parlamentar.A prefeita Simone Ribeiro expressou sua gratidão pelo suporte e afirmou que os investimentos chegam em um período crucial para o município. Ela afirmou que as emendas podem fortalecer as políticas públicas nas áreas mais importantes.Com a liberação dos fundos, a administração municipal planeja iniciar os procedimentos para a utilização dos recursos em breve.