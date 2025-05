O Ministério Público desencadeou na data de hoje (07/05/2025) a operação denominada “ALTERNADOR”, cujo objetivo foi cumprir 03 (três) mandados de busca e apreensão para instruir procedimento de investigação criminal que tramita pela 3ª Promotoria de Justiça acerca da prática, em tese, de delitos contra a administração pública, mais precisamente fraude a licitação e peculato (desvio de dinheiro público), ocorridos no mês de janeiro de 2025.Os mandados, expedidos pela 2ª Vara Criminal, foram cumpridos em setores da Câmara de Vereadores de Formosa.O material angariado na apreensão será agora analisado pela inteligência do MPGO para instruir o procedimento acima referido.As provas até o momento reunidas apontaram direcionamento na realização da Dispensa de Licitação 28/2025, cujo objeto foi a contratação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA no aporte de R$516.000,00.A operação contou com a participação de equipes da Polícia Civil, por meio da 11ª DRPC.