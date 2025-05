Estrutura do Goiás Social

O Goiás Social está instalado ao lado do Hospital Municipal Márcia Maria Gonzaga, no Setor Vila Maria. Os estandes de instituições públicas estaduais e municipais estarão disponíveis para o público até as 12h da quarta-feira (7/5).



Os serviços disponíveis incluem a emissão de documentos, vacinação, testes de vista, atendimentos médicos, assistência jurídica e inscrições para cursos de formação profissional.





No espaço, o Governo de Goiás distribui cartões dos programas Mães de Goiás, Dignidade e Goiás por Elas, entre outros. A Prefeitura de Padre Bernardo, que apoia o evento, e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) também oferecem serviços à população.

Foi em um clima festivo em homenagem aos 61 anos de autonomia política do município que a coordenadora do Goiás Social e primeira-dama Gracinha Caiado lançou a edição móvel do Goiás Social em Padre Bernardo, na área próxima ao Distrito Federal, nesta terça-feira (6/5).Gracinha distribuiu benefícios sociais e recebeu o título de cidadã honorária de Padre Bernardo. “Estou aqui para apresentar o Goiás Social e sou agraciada como cidadã de Padre Bernardo. Ao receber uma honra como essa, sinto que minha obrigação para com a cidade aumenta”, expressou, agradecendo pela distinção.Durante o evento, a primeira-dama anunciou que o Governo de Goiás irá erguer 27 novas habitações gratuitas no município, que já contou com 32 casas construídas nessa mesma categoria em 2023.O prefeito de Padre Bernardo, Joseleide Lázaro, mencionou a harmonia entre as administrações municipal e estadual. Para ele, esse foco comum proporciona desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida da população.