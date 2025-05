Os competidores representarão o DF no Torneio Brasil de Ginástica Artística 2025, que terá início nesta sexta-feira (9) e se estenderá até domingo (11), com acesso gratuito.Treinos rigorosos e atenção a fatores essenciais são parte da rotina dos atletas de Brasília, Fernando Cauã Cantuária, Eduardo Rodarte e Rafael Akira, enquanto se preparam para o Torneio Brasil de Ginástica Artística 2025. Eles competirão na categoria adulto, que acontece de sexta (9) a domingo (11) na Arena BRB Nilson Nelson, sem cobrança de entrada.Esta será a estreia de Fernando e Eduardo, ambos com 18 anos, na busca pela medalha mais valiosa do torneio, enquanto Rafael, de 20, já havia participado anteriormente. Haverá etapas classificatórias e finais para as categorias masculina e feminina, em diferentes aparelhos.Os jovens praticantes do esporte treinam no Centro Regional de Treinamento e Desenvolvimento da Ginástica, situado no Pavilhão do Parque da Cidade. Eles começaram sua trajetória há quase uma década, no Centro de Ensino Médio Setor Oeste (Cemso), e possuem um histórico considerável em competições nacionais. As viagens foram viabilizadas pelo programa Compete Brasília, gerido pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF). Eles também têm o suporte do Bolsa Atleta, oferecido pela mesma secretaria.Os recursos disponíveis garantem que os ginastas possam se inserir no mundo do esporte. Eduardo já participou de competições em locais como Aracaju (SE) e Anápolis (GO), entre outros, com o auxílio do GDF.De acordo com um dos treinadores do centro e presidente da Federação Brasiliense de Ginástica, Carlos Augusto Bezerra, no ano passado, mais de 3,5 mil pessoas treinaram na instalação regional de ginástica. Com suas três décadas de experiência na área, ele enfatiza a necessidade de um espaço apropriado para a prática e ressalta a relevância de incentivar a participação dos atletas em competições.CompetiçõesNeste ano, Brasília será sede de sete campeonatos nacionais de ginástica, fruto de uma colaboração entre o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da SEL-DF e a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). O primeiro evento será o Troféu Brasil de Ginástica Artística 2025. Um último lote de ingressos gratuitos foi liberado nesta terça-feira (6) em uma plataforma digital. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso digital previamente.A capital também receberá o Campeonato Brasileiro e o Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica, o Campeonato Brasileiro e o Torneio Nacional de Ginástica Acrobática, além do Campeonato Brasileiro de Parkour. Todos os eventos estão incluídos no calendário nacional da CBG e fazem parte do circuito de alto nível do país.Troféu Brasil de Ginástica Artística 2025Data: de sexta-feira (9) a domingo (11)Local: Arena BRB Nilson NelsonIngressos: gratuitos, com retirada antecipada pela plataforma Sympla.