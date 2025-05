O anúncio foi realizado nesta quarta-feira (7) pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino; a decisão reforça a vocação da capital para acolher a Seleção Brasileira.A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou na noite desta quarta-feira (7) que Brasília será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. Os jogos na capital federal acontecerão na Arena BRB Mané Garrincha. Foram selecionadas oito cidades entre as 12 que se candidataram a sediar partidas do torneio: junto a Brasília, estão Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). Ficaram de fora Belém (PA), Cuiabá (MT), Manaus (AM) e Natal (RN).Para comemorar o anúncio, a Secretaria de Esporte e Lazer do DF está organizando ações especiais, como a iluminação decorativa do Estádio Nacional e de pontos turísticos de Brasília, além de campanhas de artes OOH (Out of Home) em locais estratégicos na cidade, entre outras iniciativas. Também estão previstos projetos voltados para a educação, cultura e esporte, como o incentivo ao futebol feminino nas escolas e clubes; a capacitação de voluntários e funcionários para o evento; a revitalização de áreas esportivas públicas; e campanhas institucionais para promover a valorização da mulher no esporte.Lar da SeleçãoBrasília consolidou-se como sede da Seleção Brasileira. Até o momento, a cidade é a única a ter recebido dois jogos da equipe masculina neste ciclo das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O primeiro foi uma vitória sobre o Peru, em outubro do ano passado. O segundo foi contra a Colômbia, em março, que atraiu o maior público do futebol brasileiro no ano, além de estabelecer um recorde de espectadores da Arena BRB Mané Garrincha: 70.027 pessoas.Além das Eliminatórias, a seleção masculina já disputou outras nove partidas no estádio de Brasília, incluindo jogos da Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas e amistosos. A seleção feminina também jogou na arena, realizando um amistoso em julho de 2023, que foi o último antes da Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia.Com o maior histórico de conquistas do Campeonato Candango, o Gama, o estádio Valmir Campelo Bezerra, conhecido como Bezerrão, é administrado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF) e deve servir como área de treinamento para as seleções que participarão da Copa do Mundo de 2027. Em 2019, a seleção masculina sub-17 competiu e venceu um Mundial no local.O Bezerrão passou por uma reforma no gramado neste ano, visando acomodar os treinos da Seleção masculina principal. Anteriormente, entre 2022 e 2023, o espaço foi submetido à maior reforma desde a sua reestruturação em 2008, com a recuperação das arquibancadas, atualização da rede elétrica, melhorias no sistema de combate a incêndios e aperfeiçoamentos no gramado, resultando em um investimento de R$ 3,9 milhões.*Com dados da Secretaria de Esportes e Lazer