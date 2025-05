No próximo sábado (10), a cidade de Formosa será o cenário do programa “Deputados Aqui”, uma colaboração entre a Prefeitura e a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O evento ocorrerá no CEPI Professor Sérgio Fayad Generoso, começando às 8h, e proporcionará à população uma variedade de atendimentos gratuitos em diversas áreas.O objetivo do programa é estreitar a relação entre o governo e a comunidade, facilitando o acesso a serviços essenciais e criando um espaço para escuta ativa. Os atendimentos disponíveis incluem:Orientação ao consumidor: A Defensoria Pública, Saneago, Equatorial e AGR estarão presentes para oferecer atendimentos e esclarecer dúvidas.Serviços de saúde: Durante o evento, haverá consultas médicas, atendimentos odontológicos e realização de exames básicos.Apoio ao produtor rural: A programação inclui ações da Emater, oficinas do Senar e uma feira do produtor rural.Cuidado pessoal: Serão oferecidos serviços gratuitos de cortes de cabelo para homens e mulheres.Cultura e lazer: O evento contará com apresentações artísticas, atividades recreativas, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce para as crianças.Além de disponibilizar esses serviços, o evento representa a presença institucional do Legislativo goiano na vida das cidades, fortalecendo a colaboração entre o município e as entidades estaduais. A iniciativa procura não só oferecer atendimentos, mas também enriquecer o diálogo entre a população e seus representantes.Com o suporte de parlamentares, secretarias e instituições parceiras, o “Deputados Aqui” se consagra como uma ação cívica que valoriza a participação da comunidade e a transparência na administração pública.Serviço:Evento: Deputados AquiData: 10 de maio de 2025Horário: A partir das 8hLocal: CEPI Professor Sérgio Fayad GenerosoAv. Maestro João L. do Espírito Santo, Formosinha – Formosa/GO