No total, são 90 vagas disponibilizadas entre gramática básica, conversação e inglês instrumental.

A Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) começa, nesta segunda-feira (23), as inscrições para seus novos cursos de inglês gratuitos. São 90 vagas ao todo, com 30 disponíveis para cada curso: gramática básica, conversação e inglês instrumental. As aulas terão início no dia 38 e serão ministradas pelo professor Roger Bringel.

Os interessados poderão se inscrever através do formulário que estará disponível na biografia do Instagram oficial da BNB a partir das 10h de segunda-feira. As vagas são limitadas.

As aulas ocorrerão sempre aos sábados. Das 8h30 às 10h, acontecerão as aulas de conversação em inglês; das 10h às 11h30, será a vez da turma de gramática básica. Ambos os cursos totalizam uma carga horária de 60 horas. O curso de inglês instrumental será realizado das 11h30 às 13h, com uma carga de 30 horas.