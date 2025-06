O evento nacional reunirá líderes de todo o Brasil em Brasília, a partir de 1º de julho, para discutir tópicos como inteligência policial, combate ao crime organizado e uso de tecnologia. Servidores da Segurança Pública do Distrito Federal podem se inscrever até sexta-feira (13) na I Conferência de Segurança Pública iLab-Segurança 2025, que ocorrerá em Brasília de 1º a 3 de julho.Já considerada a maior iniciativa do país focada na integração, inovação e fortalecimento das políticas de segurança pública, a conferência reunirá representantes dos 26 estados, do DF, órgãos federais, além de especialistas e organizações da sociedade civil. A cerimônia inaugural será no dia 1º de julho, às 19h, no auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com a presença de autoridades de diversas partes do país. As atividades dos dias posteriores serão no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21.A conferência faz parte da programação da XCV Reunião Ordinária do Consesp e acontece em um momento crucial para o setor, com o avanço da PEC 18/25, que sugere importantes mudanças na governança da segurança pública no Brasil. Nesse cenário, o iLab-Segurança se estabelece como um espaço nacional para debates diversos, elaboração de propostas e troca de melhores práticas entre os estados e a União.Além de apresentações sobre tópicos como investigação policial, combate ao crime organizado, utilização de tecnologias, estratégias de prevenção e valorização dos profissionais, o encontro oferece oportunidades para a interconexão entre administradores públicos, estudiosos e operadores do sistema de segurança pública.