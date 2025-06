A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) assegurou a desapropriação da Fazenda Terra Ronca, onde está situada a caverna que deu nome ao Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR), um dos maiores sistemas de cavernas na América do Sul. Após uma ação do órgão, o juiz Gabriel Carneiro Santos Rodrigues, da Comarca de São Domingos (GO), determinou que a Caverna Terra Ronca I, um conhecido ponto turístico do parque, será oficialmente integrada ao patrimônio estadual.Por meio da atuação da Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e do Meio Ambiente (PPMA), vinculada à PGE, foi emitida uma ordem judicial para registrar o contrato extrajudicial de desapropriação amigável entre o Estado de Goiás e os herdeiros do antigo proprietário do imóvel.A decisão também permitiu a correção do nome do proprietário no registro da propriedade, possibilitando a conclusão do processo de desapropriação e o pagamento da compensação aos beneficiários, o que ocorrerá após a regularização do registro.Parque Estadual de Terra RoncaInaugurado em 1989, o Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR) se estende por áreas dos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, no Nordeste do estado. Esta unidade de conservação é reconhecida por sua rica biodiversidade, recursos hídricos abundantes e diversidade de paisagens naturais.O PETeR possui um dos mais significativos sistemas de cavernas da América do Sul, com grutas de tamanhos imponentes que encantam tanto turistas quanto estudiosos pela sua magnificência e estética.