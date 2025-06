A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) lançou recentemente um espaço virtual que centraliza todas as ferramentas de planejamento utilizadas pela instituição. O Portal de Planejamento em Saúde foi inaugurado nesta semana, no dia 9, durante o evento Contratualiza SES, que celebra as iniciativas implementadas pelas instituições da rede pública em busca de alcançar as metas estipuladas nos acordos de gestão.





Essa ação faz parte de uma iniciativa de transformação cultural que visa reforçar a administração estratégica voltada a resultados na SES-DF. Na seção de transparência do portal InfoSaúde, estão disponíveis o Mapa Estratégico 2024-2027, diversas ferramentas de planejamento, além de recursos para avaliação e monitoramento, como relatórios e indicadores.





A Subsecretaria de Planejamento em Saúde (Suplans) é composta por duas coordenações: a de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional (Cplan) e a de Controle de Serviços de Saúde e Gestão da Informação (Ccons). As atividades realizadas pelos departamentos incluem a atualização organizacional e normativa da SES-DF, assim como o monitoramento e a avaliação de informações estratégicas para a administração.



*Informações fornecidas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

