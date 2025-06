Goiás registrou um recorde no abate de gado no primeiro trimestre de 2025. Segundo informações da Pesquisa Trimestral da Pecuária, divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado contabilizou o abate de 1 milhão de bovinos, representando um aumento de 0,9% em relação ao mesmo trimestre de 2024.

Esse resultado colocou o estado na terceira posição do ranking nacional de abate de bovinos, solidificando Goiás como um dos principais centros de pecuária do Brasil. Os dados indicam um crescimento no abate de fêmeas em relação ao primeiro trimestre de 2024: foram abatidos 476,9 mil bois, 356,9 mil vacas e 177,5 mil novilhas.

Exportações

Além do avanço nos abates, Goiás também viu um aumento nas exportações. As vendas de carne bovina subiram 8,6% em comparação ao primeiro trimestre de 2024.

A exportação de bovinos vivos alcançou US$ 1,4 milhão de janeiro a abril de 2025, um valor mais de quatro vezes maior do que o registrado no mesmo intervalo do ano anterior, segundo dados da Plataforma Aroeira, da Seapa.