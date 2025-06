A separação entre resíduos secos e orgânicos beneficia mais de 1.300 catadores de 31 cooperativas e gera um impacto positivo no meio ambiente.

Essencial para a proteção ambiental, a coleta seletiva no Distrito Federal cresceu 222% nos últimos cinco anos. De acordo com o mais recente Relatório Anual de Atividades do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), foram coletadas 58 mil toneladas de lixo reciclável no último ano, em comparação a 18 mil toneladas em 2020.

O aumento também se reflete no aproveitamento dos resíduos, contribuindo para a geração de renda para os catadores e diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Conforme o levantamento, a taxa atingiu 55% em 2024, enquanto há cinco anos era de 37%. Os materiais são separados em 15 locais do SLU por cooperativas.

Os recicláveis que são descartados na coleta regular também passam por separação. Este processo é realizado nas Usinas de Tratamento Mecânico Biológico e, assim como ocorreu na coleta seletiva, mostrou resultados positivos no último ano. Em 2024, foram separados 14,6 mil toneladas de materiais, mais que o dobro do que em 2020, quando a quantidade foi de 6 mil toneladas.

Outra função do SLU que beneficia tanto a população quanto o meio ambiente é a reciclagem de resíduos orgânicos. Nas usinas de Tratamento Mecânico Biológico (UTMB) de P Sul e Asa Sul, os rejeitos são transformados em compostos orgânicos e doados a pequenos agricultores. De 2020 a 2024, a produção aumentou de 62 mil toneladas para 85 mil toneladas.

Ao manusear resíduos secos, que englobam itens como papel, plástico, vidro e metal, é essencial remover o excesso de conteúdo dos recipientes antes de jogá-los fora. Isso previne a contaminação com restos de alimentos ou outros materiais orgânicos.

Outra orientação significativa é estar sempre alerta aos dias e horários de coleta, tanto seletiva quanto convencional, que ocorrem em períodos diferentes. Para isso, a comunidade conta com um recurso valioso: o aplicativo SLU Coleta DF. Essa plataforma permite que os cidadãos localizem os equipamentos públicos mais próximos e possibilita o monitoramento, em tempo real, da posição do caminhão que será responsável pela coleta de lixo em sua área.