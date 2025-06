Com a chegada do período seco em Goiás, que tende a se intensificar entre maio e setembro, o Hospital Estadual de Formosa (HEF), que faz parte do Governo de Goiás, emite um alerta sobre os riscos à saúde decorrentes das queimadas e da umidade do ar reduzida.

De janeiro até 15 de junho, a instituição registrou 4.662 atendimentos relacionados a doenças respiratórias, com 2.065 dessas ocorrências somente entre 1º de maio e 15 de junho, evidenciando um aumento significativo em comparação aos meses anteriores.

Além das variações climáticas típicas da estação, o aumento de focos de queimadas, tanto urbanas quanto rurais, tem agravado ainda mais a qualidade do ar. Em muitos casos, esses incêndios são provocados por ações humanas, comuns em terrenos abandonados ou na limpeza de áreas agrícolas e rurais, mas que acarretam sérias consequências para a saúde pública e para o meio ambiente.

Cuidados

Durante o período de seca, é fundamental adotar estratégias simples, mas eficazes, para preservar a saúde. Hidratar-se adequadamente ao longo do dia ajuda a manter a umidade do corpo e das mucosas nasais e pulmonares. Evitar atividades físicas nos horários mais quentes, manter janelas abertas para permitir a circulação de ar e utilizar umidificadores ou toalhas úmidas nos ambientes são práticas aconselháveis.

Além disso, é essencial prevenir o acúmulo de poeira, manter o ambiente doméstico limpo e realizar a lavagem nasal diária com soro fisiológico, especialmente em crianças e idosos. O coordenador do Pronto-Socorro do HEF enfatiza que esses cuidados devem ser parte integrante da rotina.