De 11 a 15 de outubro, a Emater-DF realizará a Semana do Produtor Rural de Sobradinho, reunindo agricultores, especialistas, empresários do campo e o público em um evento variado e prático, com a finalidade de fortalecer a produção sustentável, facilitar a troca de experiências e promover o desenvolvimento agrícola da área.





As atividades foram planejadas com atenção às necessidades atuais do setor, e são divididas entre oficinas, reuniões técnicas, palestras e até uma excursão. Os tópicos tratados vão desde culturas frutíferas de elevado valor (como pitaya, açaí e mirtilo) até questões de biossegurança na avicultura.



O evento culminará com a Feira do Padre, em uma edição especial que destacará as capacidades das agroindústrias locais. Produtores e interessados em participar devem se inscrever no escritório da Emater-DF em Sobradinho, através dos números (61) 3311-9423 ou (61) 99146-5204.

Veja a programação abaixo.

Quarta-feira (11)

9h - Reunião técnica: Cultivo de açaí

Local: Núcleo Rural Boa Vista – Chácara Bonança

14h - Reunião técnica: Práticas recomendadas na criação de galinhas e o risco da gripe aviária

Local: Plenária do Assentamento Antônio Júlio



Quinta-feira (12)

9h - Reunião técnica: Mirtilo - desde o plantio até a venda

Local: Cerrado Blue - Rota do Cavalo

16h - Palestra: Programa Trabalho Sustentável

Local: Recanto dos Amigos - Rota do Cavalo



Sexta-feira (13)

9h - Oficina: Técnicas de poda e produção de pitaya

Local: Núcleo Rural Sobradinho I - Chácara 53/2

Excursão: Túnel Alto e automação na produção de vegetais

Local: Agrobrasília



Sábado (14)

9h - Oficina: Gripe aviária e segurança na criação de galinhas poedeiras

Local: Asproeste



Domingo (15)

8h - Feira do Padre – Edição especial com produtos das agroindústrias de Sobradinho

Local: Estacionamento da Administração Regional de Sobradinho.

