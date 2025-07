Goiás registrou um superávit de US$ 669 milhões na balança comercial em junho de 2025, com exportações totalizando US$ 1,14 bilhão e importações somando US$ 473 milhões. Esse resultado mantém o estado como um dos protagonistas do comércio exterior brasileiro, ocupando a 8ª posição em exportações no mês e a 11ª em importações.As informações são fornecidas pela Superintendência de Comércio Exterior e Atração de Investimentos Internacionais, que faz parte da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC).Entre os produtos que mais foram exportados em junho, o complexo soja representou 56,96% do total exportado, seguido pelas carnes (18,11%) e ferroligas (5,53%). O setor de carnes apresentou um crescimento expressivo de 28,31% em comparação ao mesmo mês de 2024.Balança comercial goianaOs principais destinos das exportações de Goiás foram a China, que absorveu 49,21% do total, seguida pelos Estados Unidos (5,13%), Tailândia (3,73%) e Canadá (3,58%). No ranking das cidades exportadoras, Rio Verde liderou com US$ 316 milhões, representando 27,65% do total do estado, seguido por Jataí (6,95%), Cristalina (6,21%) e Alto Horizonte (4,64%).Nas importações, os itens mais adquiridos foram medicamentos (30,53%), automóveis (19,66%) e máquinas, incluindo reatores nucleares, caldeiras, dispositivos e instrumentos mecânicos (12,68%). A China se destacou como a principal fonte de importações (31,05%), seguida pela Alemanha (19,88%), Japão (10,21%) e Estados Unidos (6,91%).Anápolis permaneceu como o município de Goiás que mais importou (52,08%).Nos primeiros seis meses de 2025, Goiás já apresenta um superávit de US$ 3,9 bilhões, com uma variação positiva de 1,39% em comparação ao mesmo período do ano anterior.De acordo com o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), que é medido pelo Banco Central e analisado pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB), a economia goiana registrou o terceiro maior crescimento no país na variação acumulada entre janeiro e maio de 2025.O crescimento foi de 6%, superando a média nacional que foi de 3,4% para o mesmo indicador.Considerando o acumulado dos últimos 12 meses, Goiás teve um aumento de 4,4%, que também superou a média do Brasil (4%). Na análise anual, comparando maio de 2025 com o mesmo mês de 2024, Goiás registrou um crescimento de 2,4%, enquanto o Brasil teve um avanço de 3,2%.IBCRO Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), que é medido pelo Banco Central, é divulgado mensalmente. Segundo a instituição financeira, ele possibilita um monitoramento mais frequente da evolução da atividade econômica, enquanto o PIB, que é divulgado a cada trimestre, oferece uma visão mais abrangente da economia.O IBCR se baseia em dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA), da Pesquisa Anual de Serviços (PAS), da Produção Agrícola Municipal (PAM), entre outras fontes oficiais.