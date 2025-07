O total de homicídios em Goiás registrou uma queda de 52,1% nos últimos seis anos, considerando a taxa por 100 mil habitantes. Esse dado foi apresentado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado na última quinta-feira (24/07) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).O relatório indica que o contínuo declínio das mortes violentas intencionais no estado de Goiás começou em 2019, o ano em que o governador Ronaldo Caiado assumiu a liderança do Estado.Ainda de acordo com a média por 100 mil habitantes, o número de homicídios em Goiás no ano anterior foi de 18,8. Pela primeira vez na história, esse índice se encontra abaixo da média nacional, que é de 20,8. O anuário revela que os homicídios intencionais registrados no estado reduziram de forma constante nos seguintes anos: 39,3 (2018); 32,3 (2019); 31,3 (2020); 26,1 (2021); 24,8 (2022); 22,5 (2023) e 18,8 (2024).Em termos absolutos, a redução dos homicídios no estado de Goiás também se mostrou consistente. Em 2018, 2.705 vidas foram perdidas. Desde então, a taxa dos homicídios caiu anualmente: 2.251 (2019), 2.209 (2020); 1.863 (2021); 1.784 (2022); 1.636 (2023) e 1.379 (2024). No total, foram 11.122 homicídios registrados.O relatório menciona que, antes de 2018, o número de homicídios em Goiás apresentava uma tendência de alta. A mudança desse panorama, com a redução contínua nos últimos seis anos, resultou em uma diminuição significativa que pode ser ilustrada na seguinte simulação: se o Estado tivesse mantido a taxa de 2018 nos anos subsequentes, o total de mortes teria alcançado 16.230. Entretanto, com a redução verificada, pelo menos 5.108 vidas foram salvas durante esse período.GoiâniaEm relação às mortes violentas intencionais nas capitais, o Anuário revela que Goiânia ocupa a quinta posição em segurança no Brasil. A taxa de homicídios na capital goiana é de 14,9 em 2024. A cidade está atrás de Porto Alegre (14,7), Cuiabá (14,5), Florianópolis (10,4) e São Paulo (7,9). A média geral das capitais ficou em 20,4.