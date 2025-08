Aconteceu na manhã deste domingo (3), a Caminhada Devocional de Nossa Senhora D’Abadia 2025.A caminhada foi um momento de fé, amor e devoção. A saída foi às 6h da manhã, da Igreja Divino Pai Eterno com destino à Usina Parque Bandeirinha. Ao chegar no local foi oferecido café da manhã aos devotos. Logo em seguida aconteceu a celebração da Santa Missa com Padre Pedro.A caminhada devocional percorreu ruas e a rodovia. A realização foi da Paróquia Cristo Rei – Formosa/GO com apoio da Usina Parque Bandeirinha – Complexo Turístico.A partir do dia 6 de agosto acontece a Romaria de Nossa Senhora D’Abadia na Usina Parque Bandeirinha. Serão vários dias de atividades religiosas.O empresário Itamar Barreto recepcionou os devotos na Usina.