Ação conjunta com a Segurança Pública foi considerada a maior desde o início das fiscalizações mais rigorosas neste mês.Na quinta-feira (16), durante a operação Metanol, a Vigilância Sanitária do Distrito Federal confiscou em torno de 8 mil litros de bebidas irregulares em uma distribuidora localizada em Planaltina (DF). As irregularidades detectadas incluíam produtos sem a identificação do fabricante, número de registro e lote de produção. Este foi o maior volume apreendido desde que as ações de vigilância sobre bebidas irregulares foram intensificadas, no começo de outubro. A operação foi realizada em colaboração com a Segurança Pública.Apenas na quarta-feira (15), cerca de 7 mil litros foram confiscados, sendo 6 mil litros referentes a cachaças. Também foram identificadas bebidas sem o devido registro junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em desacordo com as regulamentações de fabricação e distribuição.As ações de fiscalização em relação às bebidas alcoólicas foram intensificadas no início deste mês, após surgirem suspeitas sobre casos de intoxicação por metanol. As equipes têm realizado operações tanto durante o dia quanto à noite, em parceria com a PCDF, Polícia Militar, DF Legal e outros órgãos governamentais do DF, sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública.A comercialização de bebidas sem procedência é considerada uma infração sanitária e pode resultar em processo administrativo, autuação do estabelecimento e multas que variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. Em situações de suspeita de fraude, o responsável pode ser levado à delegacia pela polícia para investigação.DenúnciasCaso haja suspeitas sobre irregularidades, a população possui a opção de denunciar através do site Participa DF ou pelo telefone 162.É crucial que a população esteja atenta a sinais de alerta, como bebidas sem procedência, preços extremamente baixos, selos ou lacres rompidos, rótulos mal aplicados, com erros de ortografia e impressão de baixa qualidade. Além disso, a bebida pode apresentar uma aparência turva, com partículas visíveis em suspensão.DescarteNa sexta-feira (17), mais de 23 mil litros de bebidas irregulares que foram apreendidas pela Vigilância Sanitária, em colaboração com órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), serão descartadas de forma adequada no aterro sanitário do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em Samambaia. A operação está programada para começar às 9h.Essas bebidas são provenientes das ações de fiscalização realizadas durante o ano, recentemente intensificadas em resposta às suspeitas de intoxicação por metanol na capital federal. Somente entre janeiro e setembro de 2025, a Secretaria de Saúde (SES DF) efetuou e participou de mais de 3.706 fiscalizações, resultando em 194 autuações de estabelecimentos.As operações mais recentes também registraram apreensões recordes, com quase 10 mil litros de bebidas irregulares - que não apresentavam identificação do produtor, número de registro e lotes de produção - retiradas do mercado em uma única ação.A venda de bebidas sem procedência é uma infração sanitária e pode levar a um processo administrativo, autuação do estabelecimento e multas de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. Em casos de fraudes, o responsável pode enfrentar investigações nas esferas civil e criminal.