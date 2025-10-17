A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) e o Goiás Social organizaram, nos dias 15 e 16 de outubro, uma capacitação destinada aos profissionais municipais que trabalham no serviço de Família Acolhedora.Estiveram presentes representantes de:Goiânia;Aparecida de Goiânia;Cristalina;Silvânia;São Luís de Montes Belos;Anápolis;Rio Verde.A programação abordou o papel do acolhimento familiar, suas responsabilidades e as implicações na assistência social.O evento contou com a presença de duas especialistas renomadas na área: a doutora em Serviço Social, Jane Valente, e a especialista em Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, Adriana Pinheiro.Família AcolhedoraElas enfatizaram a relevância do serviço de Família Acolhedora e a necessidade de divulgação que estabeleça critérios para o público beneficiado.O acolhimento familiar está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e destina-se a crianças e adolescentes que necessitam ser temporariamente afastados de sua família de origem; o serviço de Família Acolhedora é uma modalidade específica dentro do acolhimento familiar.