A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) informa que os níveis de certos tipos sanguíneos, especialmente os negativos, na Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos – Rede Hemo estão críticos e convoca a população a participar das doações.A queda significativa nas doações pode impactar o atendimento nas 223 unidades de saúde atendidas por essa rede, colocando em risco o suprimento essencial para garantir assistência contínua aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).Conforme revelou a diretora de Captação e Atendimento a Doadores da Rede Hemo, Daynara Vilar, o período de férias tradicionalmente causa uma diminuição considerável no número de doações.Doar sangue é um procedimento fácil, rápido e seguro, capaz de salvar até quatro vidas com cada doação. Nos períodos em que os estoques estão baixos, a ajuda da comunidade é vital para garantir o cuidado dos pacientes que necessitam de transfusões.Rede Hemo: onde e quando realizar a doaçãoHemocentro Coordenador Estadual Prof. Nion Albernaz (Goiânia)• Segunda a sexta: 8h às 18h• Sábados: 8h às 12hUnidades do interior (Rio Verde, Catalão, Jataí, Ceres, Iporá, Quirinópolis, Formosa e Porangatu)• Segunda a sexta: 8h às 18hAgendamento• Site: agenda.hemocentro.org.br• Telefone: 0800 642 0457Nas unidades de Goiânia e Rio Verde, é viável agendar doações de plaquetas, que são elementos essenciais para pacientes oncológicos e no tratamento de dengue e Covid-19.Quem é elegível para doarRequisitos básicos• Idade: a partir de 16 anos• Peso: mínimo de 50 kg• Estar alimentado (evite alimentos gordurosos nas 3 horas antes)• Ter dormido pelo menos 6 horas• Não estar em jejum• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas• Evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doaçãoIntervalo entre as doações• Homens: a cada 60 dias (no máximo 4 doações por ano)• Mulheres: a cada 90 dias (no máximo 3 doações por ano)Empresas e instituições têm a opção de requisitar a unidade móvel do Hemocentro para campanhas de coleta de sangue e cadastro de doadores de medula óssea. É necessário garantir 120 interessados e enviar a solicitação para hemocentro.captacao@idtech.org.br ou pelo telefone (62) 3231-7925.