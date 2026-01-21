A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) informa que os níveis de certos tipos sanguíneos, especialmente os negativos, na Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos – Rede Hemo estão críticos e convoca a população a participar das doações.
A queda significativa nas doações pode impactar o atendimento nas 223 unidades de saúde atendidas por essa rede, colocando em risco o suprimento essencial para garantir assistência contínua aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
Conforme revelou a diretora de Captação e Atendimento a Doadores da Rede Hemo, Daynara Vilar, o período de férias tradicionalmente causa uma diminuição considerável no número de doações.
Um ato que salva vidas
Doar sangue é um procedimento fácil, rápido e seguro, capaz de salvar até quatro vidas com cada doação. Nos períodos em que os estoques estão baixos, a ajuda da comunidade é vital para garantir o cuidado dos pacientes que necessitam de transfusões.
Rede Hemo: onde e quando realizar a doação
Hemocentro Coordenador Estadual Prof. Nion Albernaz (Goiânia)
• Segunda a sexta: 8h às 18h
• Sábados: 8h às 12h
Unidades do interior (Rio Verde, Catalão, Jataí, Ceres, Iporá, Quirinópolis, Formosa e Porangatu)
• Segunda a sexta: 8h às 18h
Agendamento
• Site: agenda.hemocentro.org.br
• Telefone: 0800 642 0457
Nas unidades de Goiânia e Rio Verde, é viável agendar doações de plaquetas, que são elementos essenciais para pacientes oncológicos e no tratamento de dengue e Covid-19.
Quem é elegível para doar
Requisitos básicos
• Idade: a partir de 16 anos
• Peso: mínimo de 50 kg
• Estar alimentado (evite alimentos gordurosos nas 3 horas antes)
• Ter dormido pelo menos 6 horas
• Não estar em jejum
• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas
• Evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doação
Intervalo entre as doações
• Homens: a cada 60 dias (no máximo 4 doações por ano)
• Mulheres: a cada 90 dias (no máximo 3 doações por ano)
Unidade móvel
Empresas e instituições têm a opção de requisitar a unidade móvel do Hemocentro para campanhas de coleta de sangue e cadastro de doadores de medula óssea. É necessário garantir 120 interessados e enviar a solicitação para hemocentro.captacao@idtech.org.br ou pelo telefone (62) 3231-7925.
A queda significativa nas doações pode impactar o atendimento nas 223 unidades de saúde atendidas por essa rede, colocando em risco o suprimento essencial para garantir assistência contínua aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
Conforme revelou a diretora de Captação e Atendimento a Doadores da Rede Hemo, Daynara Vilar, o período de férias tradicionalmente causa uma diminuição considerável no número de doações.
Um ato que salva vidas
Doar sangue é um procedimento fácil, rápido e seguro, capaz de salvar até quatro vidas com cada doação. Nos períodos em que os estoques estão baixos, a ajuda da comunidade é vital para garantir o cuidado dos pacientes que necessitam de transfusões.
Rede Hemo: onde e quando realizar a doação
Hemocentro Coordenador Estadual Prof. Nion Albernaz (Goiânia)
• Segunda a sexta: 8h às 18h
• Sábados: 8h às 12h
Unidades do interior (Rio Verde, Catalão, Jataí, Ceres, Iporá, Quirinópolis, Formosa e Porangatu)
• Segunda a sexta: 8h às 18h
Agendamento
• Site: agenda.hemocentro.org.br
• Telefone: 0800 642 0457
Nas unidades de Goiânia e Rio Verde, é viável agendar doações de plaquetas, que são elementos essenciais para pacientes oncológicos e no tratamento de dengue e Covid-19.
Quem é elegível para doar
Requisitos básicos
• Idade: a partir de 16 anos
• Peso: mínimo de 50 kg
• Estar alimentado (evite alimentos gordurosos nas 3 horas antes)
• Ter dormido pelo menos 6 horas
• Não estar em jejum
• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas
• Evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doação
Intervalo entre as doações
• Homens: a cada 60 dias (no máximo 4 doações por ano)
• Mulheres: a cada 90 dias (no máximo 3 doações por ano)
Unidade móvel
Empresas e instituições têm a opção de requisitar a unidade móvel do Hemocentro para campanhas de coleta de sangue e cadastro de doadores de medula óssea. É necessário garantir 120 interessados e enviar a solicitação para hemocentro.captacao@idtech.org.br ou pelo telefone (62) 3231-7925.
Postar um comentário