O próximo fim de semana no Distrito Federal contará com salas abertas e ações móveis. Bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos poderão atualizar suas cadernetas de vacinação neste sábado (14). Equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF) estarão presentes em 50 pontos de atendimento distribuídos por todo o Distrito Federal. Os profissionais estão preparados para atualizar a imunização contra doenças como tétano, febre amarela, pólio e difteria.As ações móveis se destacam neste final de semana. O Carro da Vacina estará no condomínio Vista Bela, na zona rural de Ceilândia, próximo à divisa com Santo Antônio do Descoberto (GO). Em outra área do DF, haverá atendimento na Escola Classe (EC) Boqueirão, na zona rural do Paranoá, e na pousada Alfama/Rodomania, no Km 16 da BR-020.Adicionalmente, 47 salas de vacinação estarão em funcionamento. O objetivo é facilitar o acesso aos imunizantes. A lista completa de endereços e horários de atendimento pode ser encontrada no site da SES-DF.A recomendação é apresentar um documento de identificação com foto que esteja em vigor e, quando possível, trazer o cartão de vacinação. Vale ressaltar que a ausência da caderneta não será um obstáculo para o atendimento. Após a análise da equipe, mais de uma dose poderá ser administrada na mesma visita, se considerado necessário.Não haverá vacinação no domingo, dia 15. Entretanto, na segunda-feira, dia 16, mais de cem locais estarão disponíveis a partir das 7h.