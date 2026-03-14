Os cidadãos podem requisitar serviços de manutenção através do aplicativo, website, telefone ou presencialmente nas administrações locais; Ceilândia, Samambaia, Taguatinga e Plano Piloto registram o maior número de solicitações.Entre maio de 2024 e fevereiro deste ano, foram realizados mais de 78,4 mil registros na plataforma Administração Regional Digital 24h (ADM 24h). Este meio de comunicação foi estabelecido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por intermédio da Secretaria de Governo (Segov), com a finalidade de melhorar a interação com os cidadãos, que têm a possibilidade de solicitar serviços de manutenção sem necessidade de sair de casa.As regiões que mais recebem manifestações são Ceilândia, Samambaia, Taguatinga e Plano Piloto, cada uma com mais de 200 mil registros. Quanto à eficácia das solicitações, Arapoanga, Lago Sul, Águas Claras, Itapoã e Varjão se destacam, levando a uma resolução de mais de 96% dos pedidos. A taxa geral de eficácia, considerando as 35 regiões administrativas, é de 76,54%.Cada solicitação recebida é tratada através de um processo técnico para assegurar que as informações sejam preservadas e que o problema seja efetivamente resolvido. Mais de 250 serviços estão disponíveis para solicitação. As demandas mais frequentes incluem poda de árvores, recuperação de pavimentos e iluminação pública, seguidas de pedidos relacionados à limpeza de áreas públicas e saúde. Os prazos para a execução das ações variam conforme cada solicitação e de acordo com a avaliação dos órgãos responsáveis.Atualmente, todas as unidades do GDF estão integradas à plataforma, incluindo a Companhia Energética de Brasília (CEB IPes), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), nos serviços de poda de árvores, manutenção de pavimentos e iluminação pública.Instruções de usoA plataforma está acessível através de cinco canais diferentes: Portal do Cidadão, aplicativo e-GDF, WhatsApp (61) 3410-9000, telefone 156 e atendimento presencial nas administrações regionais. Em breve, o Portal do Cidadão contará com um novo painel que permitirá ao usuário acompanhar os dados de registros, os assuntos mais frequentes e os índices de eficácia.Ao acessar o site ou o aplicativo, o cidadão pode escolher se deseja se identificar ou não. A identificação — que é realizada através do login no portal Gov.br — possibilita o acompanhamento da situação das solicitações e o recebimento de comunicações por e-mail.Em seguida, basta clicar em Administração Regional 24h, na seção “Cidadão”, e selecionar o serviço que se deseja solicitar. É necessário informar a região administrativa, o endereço e a descrição do que é preciso ser realizado. Também há a opção de envio de imagens. Cada registro recebe um número de protocolo. As solicitações feitas pela internet, assim como por telefone e WhatsApp, podem ser registadas a qualquer hora do dia, com atendimento disponível 24 horas.