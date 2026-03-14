O município de Jaraguá se transformou na “capital política” do estado neste sábado (14) com a realização do evento “Pra Frente Goiás”, que reuniu mais de 15 mil participantes e marcou o início da pré-candidatura do vice-governador Daniel Vilela ao governo nas eleições de outubro.A mobilização contou com a participação de 209 prefeitos, mais de mil vereadores e representantes de todos os 246 municípios de Goiás, além de líderes estaduais e nacionais.O evento foi organizado pelo governador Ronaldo Caiado, que apresentou Vilela como seu sucessor e fez uma avaliação da administração iniciada em 2019.Durante seu discurso, Caiado expressou que encerra seu mandato satisfeito com os resultados e ressaltou os avanços administrativos alcançados ao longo de suas duas gestões. Ele afirmou que o estado continuará no caminho do desenvolvimento.O evento também marcou a apresentação da pré-candidatura da primeira-dama Gracinha Caiado ao Senado. Em seu discurso, ela enfatizou a colaboração com Daniel Vilela na implementação de programas sociais do governo e destacou a força política demonstrada pela considerável presença de líderes municipais.Comovido, Daniel Vilela declarou que o encontro é um dos momentos mais significativos de sua carreira política.Com experiências como vereador, deputado estadual e deputado federal, além de ser vice-governador desde 2023, ele destacou seu desejo de manter o ritmo de trabalho da atual gestão ao assumir o comando do Executivo em 31 de março.A mobilização em Jaraguá também evidenciou o crescimento da base governista, com adesões de líderes que anteriormente estavam na oposição. Dentre eles, a deputada federal Lêda Borges e o deputado federal Daniel Agrobom.Líderes nacionais estiveram presentes no evento, como o presidente do Movimento Democrático Brasileiro, Baleia Rossi, e o dirigente nacional do Partido Social Democrático, Gilberto Kassab.Ambos ressaltaram a força da aliança governista e o papel de Vilela na continuidade do projeto político que foi iniciado por Caiado.