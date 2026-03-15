A 70ª edição do programa da Sejus-DF proporcionou atendimentos gratuitos, atividades culturais e ações voltadas ao bem-estar da população em uma estrutura organizada ao lado da Administração Regional da cidade.Mais de 4 mil pessoas compareceram à 70ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão, que ocorreu na Cidade Estrutural nesta sexta-feira (13) e sábado (14). A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) foi responsável pela promoção desta iniciativa, que ofereceu à comunidade uma variedade de serviços públicos gratuitos, atividades recreativas, capacitações e ações de cuidado à população.A estrutura foi montada adjacente à Administração Regional da cidade, no Setor Central, permitindo um fácil acesso aos moradores. Esta foi a quarta vez que o programa esteve presente na região, o que fortalece o vínculo com a comunidade. Somando as quatro edições realizadas na Estrutural, já foram contabilizados mais de 23 mil atendimentos.Nos dois dias do evento, os residentes puderam solucionar pendências, buscar orientação, participar de oficinas e aproveitar uma programação voltada para todas as idades, com serviços de diversas entidades do Governo do Distrito Federal e colaboradores.José Ribamar Gomes, um pintor de 58 anos, teve a oportunidade de aproveitar a proximidade da estrutura montada junto à sua residência para resolver várias questões de uma única vez. Na carreta móvel do Na Hora, ele conseguiu regularizar suas contas com a Neoenergia e a Caesb, além de parcelar multas do seu veículo no Detran.Enquanto lidava com essas questões administrativas, seus netos assistiam à peça "Transitando com Responsabilidade", apresentada pelo Teatro do Detran, e se divertiam nas atividades infantis, como cama elástica e corrida de quadriciclo, desfrutando também de pipoca e algodão-doce. Antes de se retirar, ele ainda levou seus cães, Pingo e Branquinho, para serem vacinados contra a raiva.A programação incluiu o curso "Nasce uma Estrela", destinado a gestantes e mamães de recém-nascidos. Esta capacitação contou com uma equipe multidisciplinar composta por doulas, profissionais de enfermagem, bombeiros militares, psicólogos e o médico Ricardo Fonseca, conhecido como Super-Pediatra. Os temas discutidos abrangeram amamentação, primeiros socorros para bebês, recuperação pós-parto e cuidados iniciais com o recém-nascido.Desde fevereiro de 2023, o GDF Mais Perto do Cidadão já ultrapassou 550 mil atendimentos em todas as regiões administrativas do Distrito Federal, consolidando-se como uma das maiores iniciativas móveis de disponibilização de serviços públicos no país.No ano passado, apenas dez edições do programa contabilizaram aproximadamente 120 mil atendimentos, evidenciando o impacto da ação na ampliação do acesso da população aos serviços públicos e no fortalecimento da cidadania nas comunidades do DF.