A Prefeitura de Formosa não conseguiu montar o Aterro Sanitário no município. É isso que parece ao se ver o contrato de R$ 4,5 milhões com inexigibilidade de licitação foi celebrado entre Prefeitura e empresa com sede em Águas Lindas de Goiás. O contrato é para um ano.



Formosa (5.804 km²) é cerca de 30 vezes maior em área que Águas Lindas (191,8 km²). Formosa é um município antigo (século XIX) e com grande área rural e agrícola. Águas Lindas foi criada apenas em 1995, já como cidade do entorno de Brasília, com território pequeno e mais urbano. O município de Formosa é maior, em território, que todo o Distrito Federal.



O Contrato 029/2026 dispõe sobre Operação de prestação de serviço de disposição final de resíduos sólidos urbanos, classe IIA, ABNT NBR 10004/2004, considerando a necessidade de garantir a continuidade e a regularidade dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana no Município de Formosa/GO. Foram contratados 26.008,99 toneladas ao custo total de R$ 4,5 milhões.



O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, com início na data 05 de março de 2026 até 05 de março de 2027, ele foi assinado no dia 10 de março de 2026.

(Imagem da capa gerada com IA, comparando o tamanho de Formosa-GO e Águas Lindas de Goiás).

Confira o contrato assinado: