O projeto oferece formação gratuita em marketing digital, gerenciamento de redes sociais e inteligência artificial, localizado no Riacho Fundo II.
Neste mês dedicado às mulheres, uma iniciativa focada em inclusão digital e empreendedorismo feminino transforma a tecnologia em um recurso de autonomia. O projeto Divas no Digital, realizado através de uma colaboração entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e o Instituto Stefano Fumasoli, disponibiliza capacitação gratuita para mulheres em condição de vulnerabilidade social.
Atualmente, cinquenta mulheres, com idades entre 14 e 60 anos, estão se envolvendo nas aulas, organizadas em duas turmas: uma à tarde, das 14h às 18h, e outra à noite, das 19h às 21h.
Durante o curso, as participantes têm a chance de explorar conteúdos sobre marketing digital, gestão de redes sociais e inteligência artificial, com ênfase na aplicação prática para ajudar a desenvolver pequenos negócios e iniciativas empreendedoras.
Capacitação
Na visão da subsecretária de Inovação, Capacitação e Inclusão Digital da Secti-DF, Samara Araújo, projetos desse tipo são essenciais para aumentar a presença feminina na economia digital e reforçar o empreendedorismo local. Há 16 anos, essa iniciativa oferece formação profissional e suporte a indivíduos em vulnerabilidade social. De acordo com Janaína Bezerra Amaral Braga, presidente do Instituto Fumasoli, o objetivo é fornecer ferramentas que ajudem as mulheres a aumentar sua renda e alcançar maior independência financeira, especialmente aquelas que já empreendem ou têm dificuldade em trabalhar fora de casa. Ela ressalta que, desde o início do projeto, mais de 20 mil pessoas participaram das atividades oferecidas pela entidade.
Crescimento profissional
Nas aulas, as participantes aprendem desde noções básicas até táticas para promover produtos e serviços online. O curso abrange orientações sobre definição de público-alvo, criação de conteúdo, produção e edição de vídeos para redes sociais.
A professora Jully Teixeira observa que muitas alunas chegam com ideias de negócios, mas sem saber como utilizar as plataformas digitais para divulgar seus trabalhos.
Neste mês dedicado às mulheres, uma iniciativa focada em inclusão digital e empreendedorismo feminino transforma a tecnologia em um recurso de autonomia. O projeto Divas no Digital, realizado através de uma colaboração entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e o Instituto Stefano Fumasoli, disponibiliza capacitação gratuita para mulheres em condição de vulnerabilidade social.
Atualmente, cinquenta mulheres, com idades entre 14 e 60 anos, estão se envolvendo nas aulas, organizadas em duas turmas: uma à tarde, das 14h às 18h, e outra à noite, das 19h às 21h.
Durante o curso, as participantes têm a chance de explorar conteúdos sobre marketing digital, gestão de redes sociais e inteligência artificial, com ênfase na aplicação prática para ajudar a desenvolver pequenos negócios e iniciativas empreendedoras.
Capacitação
Na visão da subsecretária de Inovação, Capacitação e Inclusão Digital da Secti-DF, Samara Araújo, projetos desse tipo são essenciais para aumentar a presença feminina na economia digital e reforçar o empreendedorismo local. Há 16 anos, essa iniciativa oferece formação profissional e suporte a indivíduos em vulnerabilidade social. De acordo com Janaína Bezerra Amaral Braga, presidente do Instituto Fumasoli, o objetivo é fornecer ferramentas que ajudem as mulheres a aumentar sua renda e alcançar maior independência financeira, especialmente aquelas que já empreendem ou têm dificuldade em trabalhar fora de casa. Ela ressalta que, desde o início do projeto, mais de 20 mil pessoas participaram das atividades oferecidas pela entidade.
Crescimento profissional
Nas aulas, as participantes aprendem desde noções básicas até táticas para promover produtos e serviços online. O curso abrange orientações sobre definição de público-alvo, criação de conteúdo, produção e edição de vídeos para redes sociais.
A professora Jully Teixeira observa que muitas alunas chegam com ideias de negócios, mas sem saber como utilizar as plataformas digitais para divulgar seus trabalhos.
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