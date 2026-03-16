O projeto oferece formação gratuita em marketing digital, gerenciamento de redes sociais e inteligência artificial, localizado no Riacho Fundo II.Neste mês dedicado às mulheres, uma iniciativa focada em inclusão digital e empreendedorismo feminino transforma a tecnologia em um recurso de autonomia. O projeto Divas no Digital, realizado através de uma colaboração entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e o Instituto Stefano Fumasoli, disponibiliza capacitação gratuita para mulheres em condição de vulnerabilidade social.Atualmente, cinquenta mulheres, com idades entre 14 e 60 anos, estão se envolvendo nas aulas, organizadas em duas turmas: uma à tarde, das 14h às 18h, e outra à noite, das 19h às 21h.Durante o curso, as participantes têm a chance de explorar conteúdos sobre marketing digital, gestão de redes sociais e inteligência artificial, com ênfase na aplicação prática para ajudar a desenvolver pequenos negócios e iniciativas empreendedoras.Na visão da subsecretária de Inovação, Capacitação e Inclusão Digital da Secti-DF, Samara Araújo, projetos desse tipo são essenciais para aumentar a presença feminina na economia digital e reforçar o empreendedorismo local. Há 16 anos, essa iniciativa oferece formação profissional e suporte a indivíduos em vulnerabilidade social. De acordo com Janaína Bezerra Amaral Braga, presidente do Instituto Fumasoli, o objetivo é fornecer ferramentas que ajudem as mulheres a aumentar sua renda e alcançar maior independência financeira, especialmente aquelas que já empreendem ou têm dificuldade em trabalhar fora de casa. Ela ressalta que, desde o início do projeto, mais de 20 mil pessoas participaram das atividades oferecidas pela entidade.Nas aulas, as participantes aprendem desde noções básicas até táticas para promover produtos e serviços online. O curso abrange orientações sobre definição de público-alvo, criação de conteúdo, produção e edição de vídeos para redes sociais.A professora Jully Teixeira observa que muitas alunas chegam com ideias de negócios, mas sem saber como utilizar as plataformas digitais para divulgar seus trabalhos.