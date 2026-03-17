No distrito de Alexânia, Olhos D’Água abriga uma linha invisível que tem cruzado o mapa por mais de quinhentos anos. No passado, essa linha separou o mundo entre nações poderosas.No último domingo (15/03), essa linha se transformou em um estímulo para a união de diversas culturas, sabores e narrativas durante o Festival Tordesilhas, que fez da Praça Santo Antônio um espaço animado que reuniu elementos de Portugal, Espanha e do cerrado goiano.Residentes, turistas e autoridades passearam entre estandes de artesanato, atuações culturais e fragrâncias provenientes de caldeirões fumegantes.O festival integrou música, dança e gastronomia em uma programação que revitalizou uma parte da história global que, curiosamente, também se relaciona com Goiás.Organizado pelo Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal (SEDF-GO), em colaboração com a Prefeitura de Alexânia e com o apoio das embaixadas de Portugal e da Espanha, o evento usou o legado do Tratado de Tordesilhas como base para celebrar a união de povos e tradições.Na abertura, o secretário do Entorno, Pábio Mossoró, enfatizou o potencial cultural e turístico da área e os esforços do Governo de Goiás para estimular e desenvolver a economia local.Durante a programação, também foi revelada uma placa que marca de forma simbólica o local onde a Linha do Tratado de Tordesilhas passa na Praça Santo Antônio. Esta homenagem destacou a importância histórica da descoberta e o papel da comunidade na preservação dessa memória.Ao longo da tarde, a praça se encheu de músicas, sabores e cores vibrantes. O público apreciou apresentações culturais e musicais que relembraram a herança ibérica e dialogaram com a calorosa hospitalidade goiana.Um dos momentos mais aclamados foi a apresentação do grupo de flamenco Capricho Espanhol. O espetáculo envolveu a plateia com batidas de palmas, passos de sapateado e vestidos girando, chegando a convidar o público e representantes diplomáticos para se juntarem à dança.O grupo Cantares Portugueses também emocionou os presentes ao apresentar canções impregnadas de nostalgia e da essência do fado.A gastronomia se destacou como outra atração importante do festival. A tradicional paella espanhola, feita em grandes panelas, atraiu muitos olhares e formou longas filas, enquanto pratos inspirados na culinária portuguesa enriqueceram a experiência. Delícias como pastéis de belém, torricado de bacalhau e outras iguarias esgotaram rapidamente.