A administração de Formosa alcançou um importante feito na gestão municipal: após um período prolongado de complicações, o município agora possui o Cadastro Único de Convênios (CAUC) totalmente regularizado.Desde 2018, Formosa enfrentava limitações que dificultavam a recepção de transferências voluntárias por parte do Governo Federal, além de impedir a assinatura de novos convênios. Com a regularização, a cidade recupera sua habilidade de formar alianças e obter recursos cruciais para investimentos em setores prioritários, como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social.Essa conquista resulta de um esforço técnico e contínuo em termos de organização administrativa, resolução de pendências e um firme compromisso com a transparência e responsabilidade fiscal.Com o CAUC em dia, Formosa se vê mais uma vez apta a acessar programas federais e aumentar investimentos que têm um impacto direto na qualidade de vida de seus cidadãos.A administração municipal destaca que continuará a trabalhar com planejamento e responsabilidade para assegurar progressos reais e sustentáveis para a cidade.