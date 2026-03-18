O evento, realizado no Espaço Memoratto, marcou o começo de uma série de atividades que se estenderão até o dia 21 de março, abrangendo várias regiões do Estado. O governador destacou os avanços alcançados na área ambiental durante sua administração. "Atualmente, Goiás é o único estado que remunera por serviços ambientais e que regularizou completamente as licenças. O que antes existia de corrupção não faz mais parte, ao invés disso, temos um sistema de inteligência artificial em conjunto com o Sistema Ipê, facilitando a vida de todos os goianos", declarou.



Semana da Água

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades, especialistas e representantes de cidades goianas. A programação deste ano inclui a 2ª edição do Congresso de Gestão Ambiental Municipal, com foco especial na inclusão de gestores e técnicos das prefeituras goianas. O intuito é promover um diálogo mais ativo com os municípios, além de fortalecer as estratégias para a preservação ambiental, o planejamento territorial e a gestão sustentável dos recursos naturais.



A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis, salientou que a iniciativa visa integrar conhecimentos técnicos, promover políticas públicas e fomentar a participação social na discussão dos desafios relacionados à gestão hídrica.



Programação

Durante a semana, especialistas, pesquisadores, e representantes de instituições públicas e privadas estarão envolvidos em debates e apresentações que abordarão temas como educação ambiental, conservação da biodiversidade, arborização urbana, gestão de resíduos sólidos e mudanças climáticas.



Entre as principais atrações está a palestra do professor Michel Mendes, da Universidade Federal de Goiás (UFG), que discutirá a conexão entre educação ambiental e práticas nas prefeituras locais, além de debates sobre o Plano Estadual da Biodiversidade (PlanBio), o programa Juntos pelo Araguaia e iniciativas relativas ao planejamento e à gestão ambiental para os municípios.



Na quinta-feira, dia 19 de março, o evento contará com uma série de discussões sobre os atuais desafios da gestão hídrica, com a participação de representantes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A programação também inclui oficinas técnicas sobre outorgas e como utilizar o Sistema Veredas.



A Semana da Água será finalizada no sábado, 21 de março, com atividades de conscientização em diversas cidades do interior do Estado. Em Caldas Novas, os participantes participarão de uma trilha ecológica no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (Pescan). Em Goianápolis, será realizada a Corrida das Nascentes no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (Peamp). Em Caçu, as atividades de canoagem nas águas do Rio Claro irão destacar a importância da preservação das fontes hídricas.



Essas atividades estão integradas às celebrações do Dia Mundial da Água, que ocorre em 22 de março, e visam incentivar a participação da sociedade e dos municípios na proteção dos recursos hídricos, além de promover políticas ambientais mais sustentáveis para Goiás.

Na terça-feira, 17 de março, o governador Ronaldo Caiado deu início, em Goiânia, à programação da Semana da Água 2026, uma ação organizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) com o objetivo de discutir a conservação dos recursos hídricos e aprimorar a gestão ambiental em Goiás.