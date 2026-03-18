A integralização de capital social, a realização de aportes patrimoniais e outras modalidades juridicamente aceitas de fortalecimento do patrimônio, inclusive por meio de bens móveis ou imóveis;

A venda antecipada de bens públicos, móveis ou imóveis, com a destinação posterior dos recursos obtidos para o fortalecimento patrimonial do BRB.

“Nesse diapasão, a adoção de providências pelo DF, autorizadas por lei aprovada pelo legislativo local, destinadas à preservação de ente estatal de tal magnitude é medida que atende a relevante interesse público primário”, enfatizou o desembargador.

Decisão permite que o GDF consiga um empréstimo de até R$ 6,6 bilhões com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou outras entidades.O desembargador Roberval Belinati, que ocupa o cargo de primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), revogou a liminar que impedia o Governo do Distrito Federal (GDF) de adotar ações fundamentadas em lei para a capitalização do Banco de Brasília (BRB). Esta decisão foi proferida na terça-feira, dia 17 de março, e se baseou em um recurso apresentado pelo GDF.Na sua decisão, Belinati declarou que a Lei Distrital nº 7.845/2026, “editada no exercício legítimo da função legislativa, é presumivelmente constitucional, devendo, até prova em contrário, ser compatível com a Lei Orgânica do DF e com a Constituição Federal”.A liminar emitida em primeira instância foi dada pelo juiz Daniel Branco Carnacchioni, da 2ª Vara de Fazenda Pública do DF, e foi uma resposta ao pedido feito em uma ação civil pública por Ricardo Cappelli, Cristovam Buarque, Rodrigo Dias, entre outros.A lei foi sancionada em 10 de março de 2026. Essa normativa possibilita ao GDF buscar um empréstimo de até R$ 6,6 bilhões com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou outras instituições. Além disso, ela permite:Segundo o desembargador Belinati, a determinação judicial que exigia que o Distrito Federal se abstenha de realizar quaisquer atos concretos de execução ou implementação das medidas previstas na Lei Distrital nº 7.845/2026, especialmente aquelas contidas nos artigos 2º a 4º, que visam combater a crise de liquidez do BRB, “tem aptidão de causar grave violação a ordem administrativa”.Belinati também ressaltou que “que o Banco de Brasília detém relevante função social, sendo responsável pela execução de políticas públicas de crédito, pela operacionalização de programas governamentais e pela prestação de serviços bancários a milhares de servidores públicos, aposentados e cidadãos do Distrito Federal”.