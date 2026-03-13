Na terça-feira, dia 17, o Governo do Distrito Federal (GDF) comemora a inauguração do 200º ponto do programa Wi-Fi Social, uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) que proporciona acesso gratuito à internet em locais públicos. A nova unidade será situada no Restaurante Comunitário do Sol Nascente, em Ceilândia Norte, ampliando o alcance de uma política pública estratégica focada na inclusão digital e no desenvolvimento social.Iniciado em 2019, o programa já se estende por 24 regiões administrativas e ultrapassa 150 milhões de acessos registrados. A expansão solidifica a conectividade gratuita como uma ferramenta vital para acesso a serviços públicos, educação, oportunidades de emprego e comunicação, especialmente em áreas com alta movimentação e maior vulnerabilidade social.O evento também contará com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), que colaborará na ampliação da oferta de refeições no restaurante comunitário, com a expectativa de servir cerca de 3.200 refeições entre 11h e 14h, reafirmando o caráter social da colaboração entre os órgãos governamentais.Para a Secti-DF, a marca dos 200 pontos ativos demonstra a eficácia do modelo implementado, que se baseia em uma parceria público-privada sem custos diretos para o governo. Além de fomentar a cidadania digital, o Wi-Fi gratuito incentiva a permanência das pessoas em espaços comunitários, fortalece o comércio local e ajuda a diminuir as desigualdades tecnológicas entre as regiões do DF.A cerimônia simboliza não apenas a entrega de infraestrutura, mas também a consolidação de uma política pública com alto impacto social, alinhada às necessidades de uma sociedade cada vez mais conectada. Com novas expansões planejadas, o Wi-Fi Social permanecerá como um dos pilares principais da transformação digital do Distrito Federal.ServiçoWi-Fi Social - Marco 200Data: Terça-feira (17)Local: Restaurante Comunitário do Sol Nascente - QNR 01 Área Especial nº 02 - Ceilândia NorteHorário: 11h